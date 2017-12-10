Киев, 10 декабря, 2017, 19:20 — ИА Регнум. Сторонники бывшего губернатора Одесской области и лидера движения «Рух новых сил» Михаила Саакашвили разбили витрину магазина Roshen в Киеве. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

ИА REGNUM Саакашвили

Инцидент произошел в воскресенье, 10 декабря, недалеко от изолятора временного содержания СБУ, где содержится экс-президент Грузии.

«Участники акции скандировали «Порошенко (президент Украины Петр Порошенко) на нары» и бросали снежки в магазин, оцепленный сотрудниками полиции», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали экс-президента Грузии и лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили.

Политику, который в СИЗО объявил голодовку, инкриминируют содействие участникам преступных организаций (статья 256 УК Украины).

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