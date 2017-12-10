Лондон, 10 декабря, 2017, 19:06 — ИА Регнум. 10 декабря на стадионе «Энфилд» был разыгран матч 16-го тура АПЛ 2017/18 между командами «Ливерпуль» и «Эвертон». Матч завершился со счетом 1:1.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

На 42-й минуте лидер сборной Египта Мохаммед Салах открыл счет точным ударом в дальний угол — 1:0. На 77-й минуте Уэйн Руни реализовал пенальти — 1:1.

Статистика матча («Ливерпуль»/»Эвертон»)

Удары 21/3

Удары в створ 3/2

Владение 79%/21%

Фолы 8/11

Набрав 30 очков, «Ливерпуль» поднялся на 4-е место. «Эвертон» с 19 очками поднялся на 10-ю позицию.

Составы на матч:

«Ливерпуль»: Миньоле, Ловрен, Гомес, Клаван, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Салах, Мане, Соланке.

«Эвертон»: Пикфорд, Уильямс, Мартина, Холгейт, Кенни, Руни, Гейе, Сигурдссон, Дэвис, Ньяссе, Калверт-Левин.

Главный арбитр матча: Крейг Поусон.

Предупреждения: Сигурдссон — 36, Гейе — 42, Ловрен — 77, Шнайдерлен — 85.

Голы: Салах 42 — 1:0, Руни (пен) 77 — 1:1.