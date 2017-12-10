Варшава, 10 декабря, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Независимая Украина не является обязательным условием существования свободной Польши. Об этом, как передает RMF24, заявил глава политического кабинета МИД Польши Ян Парис.

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«Я хочу четко сказать, что сильная и независимая Украина важна для Польши, но неправда, что существование Украины является необходимым условием существования свободной Польши», — говорит дипломат.

Он также добавил, что Польша будет существовать независимо от того, что происходит в соседней стране.

Таким образом Парис прокомментировал заявление председателя Евросовета Дональда Туска, который ранее заявил, что «нет безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинские беженцы, находящиеся в Польше, на самом деле спасают польскую экономику.

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