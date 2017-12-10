Москва, 10 декабря, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook прокомментировала заявления «западных партнеров» о «присваивании» Россией победы над боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

По словам дипломата, в последние дни от представителей стран Запада звучат заявления, что победу над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) одержала не Россия, а именно международная коалиция во главе с США.

«Господа, перестаньте! Ваши достижения — это Ирак, Ливия и Афганистан, — отмечает Захарова. — Вот ими и гордитесь».

Напомним, ранее глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив ле Дриан в эфире французского телеканала BFMTV заявил, что Россия якобы «присвоила себе победу» над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

По его словам, боевиков с занимаемых ими территорий якобы вытеснили силы международной коалиции.

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