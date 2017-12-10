Москва, 10 декабря, 2017, 18:31 — ИА Регнум. 10 декабря на стадионе «Открытие Арена» был разыгран матч 20-го тура РФПЛ 2017/18 между командами «Спартак» и ЦСКА. Матч завершился крупной победой «красно-белых» со счетом 3:0.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

На 10-й минуте матча голландский вингер Квинси Промес открыл счет мощным ударом с острого угла — 1:0. В начале второго тайма Промес оформил дубль, замкнув разрезающую передачу Луиса Адриано — 2:0. На 90+8-й минуте Марио Пашалич довел счет до разгромного — 3:0.

Статистика матча («Спартак"/ЦСКА)

Удары 12/8

Удары в створ 9/2

Владение 46%/54%

Фолы 2/8

Набрав 37 очков «Спартак» поднялся на 2-ю строчку. ЦСКА опустился на 5-е место с 35 очками.

Составы на матч:

«Спартак»: Селихов, Таски, Кутепов, Ещенко, Зобнин, Глушаков, Промес, Фернандо, Самедов, Мельгарехо, Адриано.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, Березуцкий, Фернандес, Набабкин, Головин, Вернблум, Натхо, Дзагоев, Витиньо.

Главный арбитр матча: Алексей Николаев.

Предупреждения: Головин — 77, Вернблум — 86, Набабкин — 90, Березуцкий — 90+2.

Голы: Промес 10 — 1:0, Промес 61 — 2:0, Пашалич 90+8 — 3:0.