«Спартак» разгромил «армейцев» в московском дерби
Москва, 10 декабря, 2017, 18:31 — ИА Регнум. 10 декабря на стадионе «Открытие Арена» был разыгран матч 20-го тура РФПЛ 2017/18 между командами «Спартак» и ЦСКА. Матч завершился крупной победой «красно-белых» со счетом 3:0.
На 10-й минуте матча голландский вингер Квинси Промес открыл счет мощным ударом с острого угла — 1:0. В начале второго тайма Промес оформил дубль, замкнув разрезающую передачу Луиса Адриано — 2:0. На 90+8-й минуте Марио Пашалич довел счет до разгромного — 3:0.
Статистика матча («Спартак"/ЦСКА)
Удары 12/8
Удары в створ 9/2
Владение 46%/54%
Фолы 2/8
Набрав 37 очков «Спартак» поднялся на 2-ю строчку. ЦСКА опустился на 5-е место с 35 очками.
Составы на матч:
«Спартак»: Селихов, Таски, Кутепов, Ещенко, Зобнин, Глушаков, Промес, Фернандо, Самедов, Мельгарехо, Адриано.
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, Березуцкий, Фернандес, Набабкин, Головин, Вернблум, Натхо, Дзагоев, Витиньо.
Главный арбитр матча: Алексей Николаев.
Предупреждения: Головин — 77, Вернблум — 86, Набабкин — 90, Березуцкий — 90+2.
Голы: Промес 10 — 1:0, Промес 61 — 2:0, Пашалич 90+8 — 3:0.