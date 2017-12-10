Лондон, 10 декабря, 2017, 17:56 — ИА Регнум. Футболисты «Саутгемптона» на своем поле сыграли вничью с лондонским «Арсеналом» в матче шестнадцатого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне, завершилась со счетом 1:1.

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В составе хозяев поля отличился Чарльз Остин, у гостей мяч забил Оливье Жиру.

После шестнадцати матчей в чемпионате Англии «Саутгемптон» пока занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. Клуб «Арсенал», набравший 29 баллов, находится на пятой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 16-й тур

«Саутгемптон» (Саутгемптон) — «Арсенал» (Лондон) — 1:1.

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