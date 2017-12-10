Грозный, 10 декабря, 2017, 17:48 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в Telegram-канале заявление заместителя украинского министра по делам беженцев Георгия Туки, ранее призвавшего «раздробить Россию на части».

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

«Что у Порошенко (президент Украины Петр Порошенко) на уме, то у Тука на языке, — пишет Кадыров. — Иначе не объяснить антироссийскую выходку заместителя министра».

Глава Чечни добавил, что заявление Туки показывает «затаенную мечту» Порошенко и других антироссийски настроенных лиц в Киеве.

«Конечно, Украиной сегодня управляют не Туки и даже не те, кто рангом повыше в Киеве, — отметил Кадыров. — Но обидно за украинский народ, который мы в России действительно воспринимаем как братский и близкий».

Глава Чечни также выразил уверенность, что «ослабления и распада» РФ не дождутся антироссийские политики на Украине, в Европе и США.

Напомним, 9 декабря 2017 г. замминистра Украины по делам беженцев Георгий Тука в чате на сайте издания «Главред» сообщил, что Российская Федерация будет оставаться «врагом» независимой Украины, поэтому задача Киева — «стремиться раздробить Россию на части».

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