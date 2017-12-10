Киев, 10 декабря, 2017, 17:22 — ИА Регнум. Власти Украины «пересекли красную линию». Об этом, как передает «Украинская правда», сообщила жена задержанного лидера движения «Рух новых сил» Михаила Саакашвили Сандра Рулофс со сцены на Майдане Независимости.

Official White House Photo by Lawrence Jackson Сандра Рулофс

«Они (власти Украины) пересекли красную линию», — сказала Рулофс.

По ее словам, собравшиеся на митинге в поддержку Саакашвили люди хотят, чтобы жизнь в стране стала лучше.

«Порошенко (президент Украины Петр Порошенко) много обещал, — сказала Рулофс. — Возможно, он хотел, но не смог. Политика — это не бизнес, люди — это не товар».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный 8 декабря в Киеве, находится в изоляторе предварительного заключения. Бывшему губернатору Одесской области инкриминируют содействие участникам преступных организаций (статья 256 УК Украины).

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