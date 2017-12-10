Ярославль, 10 декабря, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Труженик тыла, которому всем миром строили дом, так и не дождался новоселья: дедушку нашли мертвым волонтеры, которые принесли ему продукты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Старый дом Валентина Махалина

Валентин Махалин скончался на 92-ом году жизни.

«Мы обнаружили его сегодня днем. Традиционно наша девушка-волонтер пришла к дедушке в воскресенье, но так как он ей не открывал, ближе к часу подъехала я на такси. На звонки Валентин Иванович не реагировал, постучали в окна, со стороны нового строящегося дома смогли открыть основной вход: дверь была закрыта изнутри. Мы надеялись, что он куда-то пошел, дедушка иногда ходил в магазин по своим делам, сигарет купить или еще что. Но когда подъехали ребята, удалось эту дверь немного оттянуть на себя и мы увидели, что она изнутри закрыта на щеколду. Сразу позвонили участковому, приехала полиция. Как только вскрыли дверь, через щелку уже сразу было видно, что дедушка лежит в сенях», — рассказывает руководитель группы помощь дедушке Татьяна Елисеева.

По ее словам, на здоровье пожилой человек не жаловался:

«Всё было отлично, мы с ним лично общались в четверг. Каждый день мы с ним созванивались утром, днем и вечером. В пятницу у нас был традиционный созвон утром, последний разговор у меня был с ним в 4 часа вечера, в шесть он собирался топить печку, в это время он обычно мне звонил и отчитывался, что закрыл трубу. Но в тот день не позвонил и трубку уже не брал», — говорит Татьяна.

Волонтеры надеялись, что возникли проблемы с телефоном, но решили, что в воскресенье дедушку нужно обязательно проведать. К сожалению, его уже не было в живых.

Хоронить Валентина Махалина будут общественники.

«У него есть очень дальние родственники, будем их разыскивать. Хоронить будем однозначно мы, мэрия затраты берет на себя, в данный момент тело увезли на вскрытие в Соловьевскую больницу. Мы узнали, что что мама дедушки похоронена на Яковлевском кладбище. Там уже не хоронят, но в виде исключения батюшка пошел нам навстречу» — рассказывают волонтеры.

Напомним, эта история про дедушку, живущего в Ярославле, не смогла оставить равнодушным никого. Труженик тыла времён Великой Отечественной войны Валентин Иванович Махалин жил в частном секторе Ярославля вблизи Петропавловского парка в развалившемся доме, вросшем в землю. Общественники начали кампанию по оказанию помощи ветерану. Был открыт счет для сбора средств, а многие стали помогать пожилому человеку в благоустройстве. Добровольцам удалось собрать 225 тысяч рублей, на которые был куплен новый дом из СИП-панелей. В него в скором времени надеялся переселиться дедушка, который до этого ютился в затопленной водой лачуге.

Однако на стройку пришли сотрудники полиции и мэрии. Общественники расценили это как препятствие стройке. Оказалось, что участок, где живет дедушка, не оформлен и является государственной собственностью. Но мэр Ярославля Владимир Слепцов обещал помочь разрешить все бюрократические сложности.

В связи с образовавшимися проблемами по поручению мэра было принято решение собрать рабочую группу, чтобы в кратчайшие сроки узаконить землю и провести капитальный ремонт старого здания. В рабочую группу вошли активисты, глава территориальной администрации, директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии и директор департамента социальной поддержки мэрии.