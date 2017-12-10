Москва, 10 декабря, 2017, 16:47 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал заявление заместителя украинского министра по делам беженцев Георгия Туки, ранее призвавшего «раздробить Россию на части».

ParisSeptembre2014 Алексей Пушков

«Ввиду унылого будущего в Киеве помутились рассудком: задумали «раздробить Россию на части», — пишет сенатор. — За Украиной присмотрели бы, а то сама развалится».

9 декабря заместитель украинского министра по делам беженцев Георгий Тука в чате на сайте украинского издания «Главред» сообщил, что Россия будет оставаться «врагом» независимой Украины, поэтому задача официального Киева — «стремиться раздробить Россию на части».

Тука также подчеркнул, что не признает тезисов о «братской любви», «братских народах» и прочих «соплей о единых народах».

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