Киев, 10 декабря, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Большинство зрителей украинского телеканала NewsOne проголосовали за возвращение к власти свергнутого в феврале 2014 года президента Украины Виктора Януковича. Опрос проводился 9 декабря в эфире передачи «Субъективные итоги с Анной Герман».

Wilson Dias Виктор Фёдорович Янукович

Ведущая задала зрителям вопрос: «Если бы перед вами сейчас стоял выбор — выбрать прошлую преступную власть или нынешнюю, за кого бы вы проголосовали?»

По данным телеканала, в опросе приняли участие 47 181 человек. 92% проголосовали за власть, которая была до евромайдана. Остальные 8% высказались за нынешнего президента Украины Петра Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, деятельность телеканала NewsOne вызывает крайнее недовольство у многих политических сил на Украине. 3 декабря неизвестные люди в масках заблокировали офис телеканала в Киеве и потребовали от его хозяина — внефракционного депутата Рады Евгения Мураева (недавно вышел из фракции «Оппозиционного блока») публичных извинений за то, что он назвал евромайдан государственным переворотом.

Блокада, однако, не продлилась долго, и в тот же день радикалы разобрали возведенные ими вокруг офиса NewsOne баррикады.

Стоит отметить, что результаты других социологических опросов показывают крайне низкий рейтинг нынешнего президента Порошенко.

Так, опрос Центра социальных исследований «София» от 23 октября показывает, что 79% украинцев в той или иной степени не одобряет работу Порошенко как главы государства. Вариант ответа «полностью одобряю деятельность президента» выбрали всего 1,6%.