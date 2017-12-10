Киев, 10 декабря, 2017, 16:27 — ИА Регнум. Около 2,5 тыс. сторонников бывшего губернатора Одесской области и лидера движения «Рух новых сил» Михаила Саакашвили проводят в Киеве «марш за импичмент» президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

Haqqin.az «Традиционные» митинги в Киеве

«В столице запланировано ряд мероприятий, — говорится в сообщении. — Самым массовым, по заявке организаторов, является марш, который стартовал в парке Тараса Шевченко. (…) По предварительным данным, участие в акции принимают около 2,5 тыс. человек».

В пресс-службе полиции отмечают, что данное мероприятие проходит без нарушений. За порядком в центре Киева следят около 1 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной полиции Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-президент Грузии и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили был задержан в Киеве 8 декабря. Политику инкриминируют содействие участникам преступных организаций (статья 256 УК Украины).

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