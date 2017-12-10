Ростов-на-Дону, 10 декабря, 2017, 16:05 — ИА Регнум. Трехэтажный жилой дом горел на площади 150 квадратных метров в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Ростовской области.

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ЧП произошло в воскресенье, 10 декабря, на ул. Раздорская, д.7. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«В 12:14 (мск) объявлен ранг пожара №2, — говорится в сообщении. — В 13:10 (мск) — локализация. В 13.22 (мск) — ликвидация открытого горения на площади 150 квадратных метров».

Отмечается, что пожарным пришлось эвакуировать из здания 40 местных жителей.

«Для тушения пожара от МЧС привлекались 49 человек личного состава, 16 единиц техники», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины возгорания.

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