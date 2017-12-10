Санкт-Петербург, 10 декабря, 2017, 15:57 — ИА Регнум. На Бассейной улице Санкт-Петербурга сегодня, 10 декабря, торжественно открыли музейно-выставочный комплекс Исторического парка «Россия — моя история», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Музейно-выставочный комплекс «Россия — моя история»

На открытие комплекса приехали полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Заксобрания Вячеслав Макаров, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон, представители других традиционных конфессий.

Аналогичные мультимедийные парки уже открыты в Москве, Уфе, Ставрополе, Казани, Новосибирске, Тюмени и Волгограде. В каждом из них представлены четыре экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «1914—1945: От великих потрясений к Великой Победе» и «От победы в Великой Отечественной войне до 2017 года».

Дополнительно к этому в Санкт-Петербурге представлена экспозиция, посвященная истории города, в которой особое внимание уделено подвигу блокадного Ленинграда и истории Северной столицы.

В каждом из залов оборудованы интерактивные мультимедийные площадки. Нажимая на сенсорные экраны, можно узнать об исторических событиях, о важных деятелях того или иного периода истории России. Всего экспозиция включает в себя 900 единиц мультимедийной техники: сенсорные столы, проекторы, экраны и панели.

Каждый блок рассказывает о достижениях России в науке и культуре, о выдающихся личностях российской истории. С помощью мультимедийных технологий и 3D проекции воссоздаются величайшие сражения, этапы строительства архитектурных памятников, здесь же можно посмотреть исторические фильмы.

«Это очень важно, что у каждого человека, который приезжает в Санкт-Петербург, у туристов, которые порой не знают историю, или сформирована эта «история» исторической неправдой, будет возможность заглянуть в прошлое, которое формировало «генетический код» человека российского, русского человека, который сегодня является оплотом духовности, культуры и исторической памяти», — заявил на церемонии открытия Николай Цуканов.

Особенно это важно для детей и молодежи, отметил полпред президента, поскольку у них «не всегда хватает усидчивости и сил читать учебники истории».

«Сегодня эта удивительная экспозиция <…> дает возможность каждому лично прикоснуться к истории нашей страны, к судьбе ее жителей. Она позволяет еще раз осознать, насколько мы богаты своей историей, насколько мы богаты памятью предков, и насколько велика и светла будущая дорога нашей страны», — заявил, в свою очередь, Георгий Полтавченко.

Он высказал уверенность, что новый музейно-выставочный центр будет одним из самых посещаемых в Петербурге, «потому что здесь есть возможность получить ответ на очень важный вопрос «Что такое Россия?». Губернатор поблагодарил Патриарший совет по культуре, выступивший с инициативой создания исторического парка, компанию «Газпром», которая профинансировала закупку оборудования, и строителей, которые быстро и качественно возвели здание.

Дарья Драй ИА REGNUM Музейно-выстовочный комплекс«Россия — моя история»

После церемонии открытия почетные гости познакомились с содержанием и принципами работы мультимедийной экспозиции.

Комплекс «Россия — моя история» занимает 14 тыс. кв. метров. На нем расположились музей с галереями, кинотеатр, лектории и открытое пространство. Выставка является единственным в мире мультимедийным комплексом, в котором представлена вся история России с древнейших времен.

Для посетителей комплекс откроется 12 декабря. До 1 апреля 2018 года вход бесплатный.