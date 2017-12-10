«Краснодар» показал убийственную реализацию, обыграв «Амкар» — 3:1
Пермь, 10 декабря, 2017, 15:54 — ИА Регнум. 10 декабря на стадионе «Звезда» был разыгран матч 20-го тура РФПЛ 2017/18 между командами «Амкар» и «Краснодар». Матч завершился со счетом 1:3 в пользу «быков».
На 13-й минуте 22-летний российский защитник Алексей Грицаенко открыл счет после ассиста Романа Шишкина — 0:1. Через 19 минут Иван Игнатьев увеличил разрыв в счете после разрезающей передачи Виктора Клаессона — 0:2. В начале второго тайма уже Виктор Клаессон стал автором гола, доведя счет до разгромного — 0:3. Через 11 минут Фелисио Браун Форбс сократил отставание в счете — 1:3.
Статистика матча («Амкар"/"Краснодар»)
Удары 8/3
Удары в створ 5/3
Владение 50%/50%
Фолы 12/!1
Набрав 36 очков «Краснодар» поднялся на 2-ю строчку. «Амкар» с 21-м очком остался на 13-м месте.
Составы на матч:
«Амкар»: Нигматуллин, Занев, Зайцев, Конде, Идову, Белоруков, Огуде, Комолов, Костюков, Эззатоллахи, Бодул.
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Грицаенко, Шишкин, Петров, Газинский, Клаессон, Мамаев, Перейра, Каборе, Игнатьев.
Главный арбитр матча: Михаил Вилков.
Предупреждения: Бодул — 59, Мартынович — 72.
Голы: Грицаенко 13 — 0:1, Игнатьев 32 — 0:2, Клаессон 46 — 0:3, Форбс 57 — 1:3.