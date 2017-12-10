Пермь, 10 декабря, 2017, 15:54 — ИА Регнум. 10 декабря на стадионе «Звезда» был разыгран матч 20-го тура РФПЛ 2017/18 между командами «Амкар» и «Краснодар». Матч завершился со счетом 1:3 в пользу «быков».

(сс) AnnRos Футбол

На 13-й минуте 22-летний российский защитник Алексей Грицаенко открыл счет после ассиста Романа Шишкина — 0:1. Через 19 минут Иван Игнатьев увеличил разрыв в счете после разрезающей передачи Виктора Клаессона — 0:2. В начале второго тайма уже Виктор Клаессон стал автором гола, доведя счет до разгромного — 0:3. Через 11 минут Фелисио Браун Форбс сократил отставание в счете — 1:3.

Статистика матча («Амкар"/"Краснодар»)

Удары 8/3

Удары в створ 5/3

Владение 50%/50%

Фолы 12/!1

Набрав 36 очков «Краснодар» поднялся на 2-ю строчку. «Амкар» с 21-м очком остался на 13-м месте.

Составы на матч:

«Амкар»: Нигматуллин, Занев, Зайцев, Конде, Идову, Белоруков, Огуде, Комолов, Костюков, Эззатоллахи, Бодул.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Грицаенко, Шишкин, Петров, Газинский, Клаессон, Мамаев, Перейра, Каборе, Игнатьев.

Главный арбитр матча: Михаил Вилков.

Предупреждения: Бодул — 59, Мартынович — 72.

Голы: Грицаенко 13 — 0:1, Игнатьев 32 — 0:2, Клаессон 46 — 0:3, Форбс 57 — 1:3.