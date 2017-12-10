Баку, 10 декабря, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Трое граждан Российской Федерации погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Азербайджане. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает азербайджанское агентство АПА.

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Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на магистральной автодороге Евлах — Загатала — Грузия, на территории Шекинского района. Уточняется, что столкнулись автомобили Mercedes и Volkswagen Passat.

По данным азербайджанских правоохранителей, в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе трое граждан Российской Федерации. Ещё четыре человека получили ранения, среди них также есть российские граждане.

Известно, что в тяжелом состоянии помещен в реанимацию Иса Хилал оглу Аббасов 1963 года рождения зарегистрирован в Приморском крае.