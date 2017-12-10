Москва, 10 декабря, 2017, 14:36 — ИА Регнум. В Совфеде сожалеют о том, что украинский чиновник не рассказал, как Украина будет дробить Россию, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Кусок Украины

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал на портале «Главред» о том, что задача Украины — стремиться раздробить Россию на части.

«Жаль, что Георгий Тука не поведал миру, как Украина, следуя его совету, будет дробить Россию на части», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Пока же на части дробится сама Украина, констатировал сенатор.

Не захотел жить под властью Киева народ Крыма, по схожему пути идет Донбасс, поляки тянут руки ко Львову, волнуется Закарпатье, напомнил он.

Сенатор не исключил, что в будущем может объявить себя вольным городом совсем неукраинская Одесса.

«Русофобия, сдобренная крайним национализмом, — кратчайший путь к распаду украинского государства», — заключил Клинцевич.