Москва, 10 декабря, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал признание украинских экспертов из аналитического центра TEXTY в том, что Украина является самой бедной страной Европы. Соответствующее заявление Пушков опубликовал сегодня, 10 декабря, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты украинского аналитического центра TEXTY пришли к выводу, что Украина стала самой бедной страной Европы. Они подсчитали, что средняя заработная плата на Украине после вычета всех налогов составляет 190 евро. Оказалось, что это самый низкий показатель среди европейских стран.

Второе место в этом рейтинге заняла Молдавия (216 евро) и Азербайджан (232 евро). Россия оказалась на 11-м месте (474 евро).

Пушком считает, что украинскому президенту Петру Порошенко есть чем «гордиться» — ведь это за время его президентства Украина стала самой бедной страной Европы.

«Главное достижение Порошенко: превращение Украины в самую бедную страну Европы. ВВП снизился вдвое, средняя зарплата в 2,5 раза. Люди платят за Майдан», — написал Пушков.