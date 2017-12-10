Красногорск, 10 декабря, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Мусорный коллапс, строительство жилых комплексов в чистом поле, уничтожающие природу и историческое наследие попытки возведения гигантских свинокомплексов и логистических центров, угрозы, которые якобы поступают от высоких чинов правительства МО избранным депутатам и главам районов области, уничтожение здравоохранения, рожениц приходится возить за десятки километров в перинатальные центры — вот далеко не полный список проблем, с которым ежедневно сталкиваются жители Московской области.

Kremlin.ru Андрей Воробьёв

Президент Владимир Путин нас не слышит, все наши обращения в администрацию президента «спускаются» в областное правительство. Губернатор Андрей Воробьев в попытках навязать противоречащие жизненным интересам жителей Подмосковья решения на диалог с гражданским обществом не идет. Вот, пожалуй, то главное, что звучало во всех выступлениях 9 декабря на втором гражданском форуме местного самоуправления «МСУ — будущее России». Доведенные до отчаяния люди готовы пойти на самые крайние меры.

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Резолюция второго Гражданского форума МСУ

Мы, участники второго Гражданского форума местного самоуправления, констатируем, что в Московской области, невзирая на массовые акции протеста, обращения в различные инстанции, инициации референдумов проводится антинародная, антиконституционная и антигуманная политика уничтожения поселенческого уровня местного самоуправления.

Так, например, муниципальный район Шаховская, не имеющий ни одного города на своей территории, преобразован в городской округ. А в традиционно сельскохозяйственном Лотошинском районе, имеющем на своей территории пять крупных сельхозпредприятий, выдвинута инициатива «об объединении территорий».

Жизнь и благополучие людей, перспективы области, ее приоритетное значение для всей страны оказались заложниками неэффективной, направленной на увеличение участия государства во всех сферах жизни, коррупциогенной политики руководства региона. Советы депутатов поселений лишены многих значимых полномочий местного самоуправления, в том числе права принимать генеральные планы. В отношении депутатского корпуса развязан политический террор.

Мнение населения полностью игнорируется при принятии жизненно важных вопросов. Вместо запрета захоронения бытовых отходов тайно строится самый мощный в Европе полигон ТБО «Малинки», вместо создания мусороперерабатывающей отрасли закупаются архаичные технологии по сжиганию мусора, запрещенные к новому строительству в цивилизованных странах, вместо государственной градостроительной политики, направленной на создание благоприятной среды обитания, благополучной для жизни, безопасности и здоровья человека, в Московской области в авральном порядке принимаются генеральные планы муниципалитетов, не соответствующие вышеуказанным критериям.

Так, в соответствии с проектом генерального плана сельского поселения Верейское Раменского района в зону строительства линии рельсового скоростного пассажирского транспорта попадает объект культурного наследия Церковь Владимирской Иконы Божией Матери ХVIII века, а поле Молодинской битвы, расположенное на территории городского округа Чехов, предполагается застроить складскими помещениями. По соседству с территорией Зарайского кремля планируется построить гигантский свинарник на 180 000 голов. В Серпухове же массово сносятся объекты малого бизнеса, включая частные медицинские учреждения.

Мы, представители муниципального сообщества, избранные главы и депутаты поселений, эксперты в области муниципального права, настаиваем на создании в месячный срок комиссии при комитете Московской областной думы по местному самоуправлению для объективной оценки множественных фактов насильственной ликвидации муниципальных районов с привлечением всех заинтересованных государственных институтов, представителей Гражданского Форума МСУ.

В случае отказа от публичного и гласного разбирательства целесообразности тотальной ликвидации поселенческого уровня власти, самого близкого к населению, игнорирования требований муниципального сообщества Подмосковья по наведению конституционного порядка в регионе, оставляем за собой право на публичный протест в рамках закона.

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По нашему мнению, накопившиеся экологические проблемы стали той последней каплей, которая переполнила «чашу терпения» жителей Подмосковья. В скандалы оказались втянуты чиновники всех уровней, полицейские. Социальная проблема благодаря действиям региональных властей всё более отчётливо приобретает политический оттенок. Чем незамедлительно воспользовались любители половить политических и коммерческих рыбок «в мутной воде».

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