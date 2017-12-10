Москва, 10 декабря, 2017, 12:55 — ИА Регнум. В Госдуме резко осудили заявления президента США Дональда Трампа о победе в двух Мировых войнах и победе над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

Флаг США

Американский президент Дональд Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, заявил, что США являются нацией, которая победила в двух мировых войнах и поставила коммунизм на колени, передает телеканал Fox Business.

«Безапелляционная ложь, воровство побед и назначение виноватых — это не стиль, а политика США на протяжении долгих лет. Это не невежественное хамство, а осмысленная идеология манипуляции сознанием», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Америка давно апробировала и использует эту стратегию, отметила парламентарий.

«Победы нашего народа и нашей страны и над фашизмом, и над терроризмом — это исторические факты, которые важны в правдивом знании именно для того, чтобы маниакальные амбиции мирового господства США и жажда наживы любой ценой не стали непоправимой трагедией для всего мира», — заключила Яровая.