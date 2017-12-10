Брюссель, 10 декабря, 2017, 12:43 — ИА Регнум. В Европейском парламенте считают, что Российская Федерация «милитаризирует» Крым и Калининградскую область. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает телеканал RT со ссылкой на доклад Генерального директора Европарламента по внешней политики.

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Авторы доклада считают, что российские власти, усиливая свои военные группировки в Крыму и в Калининградской области, пытаются «перестроить» европейскую систему безопасностив обоих регионах, а также перевести кризис в отношениях с Европейским союзом в «военную плоскость».

Утверждается, что Москва «использует» Калининградскую область «для запугивания» стран Прибалтики, а Крым — в качестве «бастиона противодействия» на Черном море.

В докладе указано, что размещение российских ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области якобы несет угрозу безопасности соседних прибалтийских государств.

Что касается Крыма, то его воссоединение с Россией изменило баланс сил в регионе в пользу Москвы. Теперь черноморским государствам следует опасаться российского флота, войск и ракетных систем, считают в Европарламенте.

«Действия Кремля в обоих регионах содержат признаки следования схожим политическим и тактическим замыслам. Главным образом речь идет о милитаризации Калининградской области и Крыма как центрального пункта стратегии России по демонстрации своих силовых возможностей странам НАТО и ЕС», — сказано в докладе.

Вместе с тем, в Европарламенте считают, что полномасштабный вооруженный конфликт в этих регионах маловероятен. Но при этом совершенно не исключена «нежелательная и неконтролируемая» эскалация конфликта в регионах Балтийского и Черного морей.

Стоит отметить, что в докладе Европарламента явно не учтена одна очень важная вещь — это тот факт, что действия России по усилению своих войсковых группировок в Калининградской области и КРыму носят исключительно ответный характер. В докладе ЕП этот момент исключен по вполне понятным причинам — евросоюзной общественности нужно представить Россию в образе врага.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, Крым воссоединился с Россией, а в Донбассе началась гражданская война.

Развязавшие эту войну западные страны, которые фактически спровоцировали госпереворот в Киеве и поддержали бандеровцев, решили скрыть свои преступления путем обвинения России во вмешательстве в украинские дела. На основании этих ложных обвинений были введены санкции против России со стороны западных стран. Военный блок НАТО, объединяющий США и Евросоюз, принял решение значительно усилить свои позиции вдоль западных российских границ. Именно на это усиление Россия и вынуждена была реагировать.