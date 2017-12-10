Москва, 10 декабря, 2017, 12:43 — ИА Регнум. С признанием президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля давление на американского лидера со стороны элит ослабнет, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иерусалим

Президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о подготовке переноса туда из Тель-Авива посольства США.

«Трамп пошел на такой радикальный шаг, как признание Иерусалима столицей Израиля, чтобы вызвать симпатии американской прессы и истеблишмента, которые во многом составляют именно израильское лобби», — отметил депутат Госдумы.

Он указал на то, что ни один американский президент не решался на такой шаг, а Трамп, по мнению Жириновского, был вынужден его сделать, потому что устал работать в состоянии войны с журналистами и элитами.

«Посмотрим, какой будет внутренняя реакция. Вполне вероятно, что давление на президента существенно ослабнет», — рассуждает Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Лига арабских государств (ЛАГ) призвала Соединенные Штаты отменить принятое решение о признании Иерусалима столицей Израиля, охарактеризовав его недействительным, нарушающим международное законодательство и противоречащим решениям Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в коммюнике ЛАГ, принятом по результатам экстренного заседания министров иностранных дел стран ЛАГ, которое состоялось в столице Египта.