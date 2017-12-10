Киев, 10 декабря, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Заместитель украинского министра по делам беженцев Георгий Тука призвал «раздробить Россию на части». Такое заявление он сделал накануне, 9 декабря, отвечая на вопросы читателей в чате на сайте украинского издания «Главред».

ReAl Георгий Тука

Тука как ярый русофоб считает, что Украине следует стремиться к расчленению России.

«Политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача — стремиться раздробить Россию на части», — заявил Тука, отвечая на вопрос о будущем российско-украинских отношений.

Кроме того, украинский чиновник подчеркнул, что не признает «тезисов о «братских народах», «братской любви» и прочих соплей о единых народах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тука известен своими последовательными антироссийскими и русофобскими заявлениями.

Так, в октябре 2017 года он заявил, что вернуть Крым и Донбасс Украина сможет, только если добьется уничтожения России как государства. Принимать какие-либо законы о «реинтеграции Донбасса» и тому подобное Тука назвал политиканством.