Тбилиси, 10 декабря, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Соратники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по «Единому национальному движению» именуют его не иначе как «третьим президентом Грузии» и угрожают Петру Порошенко отправлением в ад, «еще худший, чем тот, в котором оказался Янукович».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Об этом в эфире телекомпании «Рустави-2» 9 декабря вечером заявил один из лидеров ЕНД, бывший министр иностранных дел правительства Саакашвили Григол Вашадзе.

«Порошенко придется учесть мнение Запада, и он окажется в еще большем аду, чем оказался в свое время Янукович», — пригрозил Вашадзе.

На вопрос, почему лидеры Запада пока не делают серьезных и резких заявлений в адрес украинских властей и не требуют прямого освобождения Саакашвили, Вашадзе ответил, что Запад ждет понедельника и следит за развитием событий.

«Запад ничего не испугается, и я не помню, чтобы в отношении какого-либо другого лидера постсоветского пространства делались такие заявления, которые мы уже читаем в западных СМИ. Запад торопиться не любит, особенно когда вопрос касается постсоветского пространства. Сейчас выходные дни, но в понедельник начнется рабочий день, и тогда будут сделаны жесткие и резкие заявления», — уверенно заявил Вашадзе.

Ранее лидеры ЕНД провели в Тбилиси чрезвычайное заседание политсовета партии, после которого заявили о начале сбора подписей под требованием немедленного освобождения Саакашвили.

«Политическое преследование третьего президента Грузии, нынешнего лидера украинской оппозиции Михаила Саакашвили абсолютно не совместимо с демократией. Подобные действия особенно возмутительны на фоне исторической дружбы и грузинского и украинского народа и совместной борьбы с путинской Россией. Те правовые основания, которые прокуратура Порошенко назвала причиной с целью задержания Михаила Саакашвили, никакой критики не выдерживают и придуманы для преследования политического оппонента. Целый ряд незаконных действий, осуществленных от лишения гражданства до ареста, служат нейтрализации Михаила Саакашвили как политического оппонента, что никакой связи с законом не имеет. И явно, что олигархические режимы Грузии и Украины желают устранить с поля политической борьбы лидера антикоррупционного фронта», — огласил утвержденный политсоветом текст один из лидеров партии Ника Мелия.

Он обратился к Бидзине Иванишвили, которого ЕНД считает реальным правителем Грузии, и потребовал прекратить политические преследования «третьего президента Грузии» Михаила Саакашвили. В противном случае пригрозил гражданским протестом в масштабе всей страны.

«Одновременно мы, «Единое национальное движение», начинаем сбор подписей под требованием прекращения политического преследования Михаила Саакашвили. Призываем всех, кому дорого свободное и демократическое будущее Грузии и Украины, присоединиться к этому процессу», — воззвал Мелия.

Напомним, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили арестован в Киеве и находится в изоляторе предварительного заключения.