Тель-Авив, Израиль, 10 декабря, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Израильские саперы обнаружили палестинскую ракету, запущенную боевиками движения ХАМАС из сектора Газа, на территории детского сада в городе Сдероте на юге Израиля. Об этом сегодня, 10 декабря, написал в Twitter официальный представитель израильской полиции Мики Розенфельд.

Israel Defense Forces Дети во время ракетного обстрела

«Полицейские сапёры нашли ракету, которая была выпущена в конце недели из Газы по городу Сдероту и упала в зоне детского сада», — написал Розенфельд.

Он подчеркнул, что ракета причинила зданию детского сада определенный ущерб. Размеры ущерба не уточняются. В момент попадания ракеты в детском саду никого не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, резкое обострение отношений между Израилем и Палестиной произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о том, что его страна отныне считает священный город Иерусалим столицей еврейского государства и готова перенести туда свое посольство из Тель-Авива.

В Палестине начались массовые волнения, переросшие в столкновения с израильскими силами безопасности. Пострадали более тысячи человек, есть погибшие.

Радикальное палестинское движение ХАМАС вечером 8 декабря осуществило три ракетных пуска по территории Израиля. В ответ ВВС Израиля нанесли авиаудары по целям ХАМАС в секторе Газа.