Джакарта, 10 декабря, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Возле здания посольства США в Джакарте (Индонезия) проходит массовая акция протеста против решения президента США Дональда Трампа о признании священного города Иерусалима столицей государства Израиль. Об этом сегодня, 10 декабря, пишет газета The Straits Times со ссылкой на индонезийскую полицию.

Nathan Keirn Протест

Сообщается, что в акции перед зданием американского посольства, организованной индонезийской Партией процветания и справедливости (PKS), принимают участие более шести тысяч человек.

По данным полиции Джакарты, ещё одна группа протестующих находится в центре главной улицы центральной Джакарты, их число не уточняется.

Участники протестов держат государственные флаги Индонезии и Палестины, а также плакаты с лозунгами «освободить Палестину».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовые протесты против решения Трампа были зафиксированы во Франции, Афганистане, Египте и Турции.

Напомним, 6 декабря американский президент заявил, что отныне США считают Иерусалим столицей Израиля и готовы перенести туда свое посольство из Тель-Авиа. Все страны мусульманского мира резко осудили решение Трампа и потребовали его отменить. В Палестине начались массовые волнения, вылившиеся в столкновения с израильскими силами безопасности. По последним данным, пострадали более тысячи человек. Израильские силовики не скрывают, что стреляли по зачинщикам беспорядков на поражение. Есть жертвы.

Радикальное палестинское движение ХАМАС осуществило несколько ракетных пусков по территории Израиля. В ответ израильские ВВС нанесли авиаудары по целям ХАМАС в секторе Газа.