Киев, 10 декабря, 2017, 10:37 — ИА Регнум. Украинские эксперты из аналитического центра TEXTY выяснили, что их страна стала самой бедной в Европе. Данные соответствующего исследования опубликованы 7 декабря на сайте этого аналитического центра Texty.org.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

В качестве главного критерия оценки бедности украинские специалисты выбрали уровень заработных плат европейских стран после выплаты налогов. Реальная зарплата измерялась в евро.

Выяснилось, что на Украине эта сумма оказалась самой низкой — всего 190 евро. На втором месте оказалась Молдавия — 216 евро, на третьем — Азербайджан (232 евро).

По данным министерства финансов Украины, средняя зарплата в стране составляет 5918 гривен после выплаты налогов.

В первую десятку самых бедных стран Европы, по подсчетам украинских экспертов, также вошли: Армения, Грузия, Белоруссия, Казахстан, Албания, Македония и Сербия. Россию украинский аналитический центр поместил на 11-е место со средней зарплатой в 474 евро (около 33 тысяч рублей).

Самыми богатыми странами в этом рейтинге оказались: Швейцария (4421 евро), Исландия (3440 евро), Норвегия (3405 евро).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвальное падение уровня благосостояния украинских граждан началось после государственного переворота, совершенного бандеровцами в феврале 2014 года. Из состава Украины по результатам референдума вышел Крым, затем отделились народные республики Донбасса, не согласные с насильственным захватом власти. В стране началась гражданская война.

Кроме того, пришедшая к власти на Украине группировка последовательно разрывает все возможные связи с Россией, что привело к катастрофическим последствиям для оставшейся украинской промышленности.