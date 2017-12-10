Пхеньян, 10 декабря, 2017, 10:01 — ИА Регнум. Власти Корейской Народно-Демократической Республики будут рассматривать морскую блокаду со стороны США и их сателлитов как объявление войны. Соответствующее заявление северокорейских властей было опубликовано в газете правящей Трудовой партии КНДР Rodong Sinmun.

U.S. Navy Американские моряки

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как в КНДР 29 ноября были проведены очередные ракетные испытания, в США заговорили о возможности введения мер по перехвату «подозрительных» северокорейских кораблей. Фактически речь может идти о морской блокаде.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что международное сообщество должно принять «право на запрет на перевозку грузов по морю» в направлении КНДР и обратно.

«В дополнение ко всем существующим санкциям ООН международное сообщество должно принять дополнительные меры для повышения безопасности на море, включая право на морскую перевозку грузов в/из КНДР», — сказал Тиллерсон.

Тем не менее южнокорейское агентство Yonhap заявило, что Республика Корея и США на данный момент не планируют военных действий против КНДР, включая морскую блокаду.

В КНДР в это конечно же не поверили и выступили с очередными угрозами в адрес США. Официальный Пхеньян заявил, что введение морской блокады будет означать войну.

«Мы будем рассматривать морскую блокаду Соединенными Штатами и ее последователями как акт агрессии против суверенитета и достоинства нашей Республики, а также как еще одно публичное объявление войны. Мы должны быть готовы к тому, чтобы принять контрмеры, если мы увидим реализацию этих планов на практике», — сказано в статье, опубликованной в Rodong Sinmun.

Подчеркивает, что власти КНДР готовы последовать «безотлагательному и безжалостному оборонительному ответу», если увидят хоть малейшие движения на установление морской блокады.