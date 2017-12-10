Москва, 10 декабря, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Самый большой уровень заболеваемости шизофренией наблюдается в Центральном федеральном округе (ЦФО). Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает телеканал RT со ссылкой на Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского.

Эдвард Мунк. Крик (фрагмент). 1893

Согласно данным этого центра за 2016 год, в Центральном федеральном округе на 100 тысяч населения приходилось 370,9 больных шизофренией.

Второе место занял Уральский федеральный округ, там этот показатель равняется 343,2 больным шизофренией на 100 тысяч населения.

Третье место — Сибирский федеральный округ (343,1).

Реже всего шизофренией болеют на Северном Кавказе (288) и в Южном федеральном округе (292,2).

Также, по данным центра, за 2016 год число больных шизофренией в России снизилось с 493,7 до 488,5 тыс. человек. Это около 1,1%.

Глава отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В.П. Сербского Борис Казаковцев заявил, что медики пока не понимают, почему показатель заболеваемости шизофренией отличается в разных регионах страны.

«Даже предположить невозможно, в чём причина разницы — это до сих пор загадка. Нужны специальные исследования по медико-географическим данным. Многое зависит и от качества жизни населения», — сказал он.

Также Казаковцев отметил, что эти показатели дают основание для полного анализа качества оказания психиатрической помощи в регионах — насколько своевременно выявляют шизофрения, просвещают ли о ней население, как работают с пациентами.

По словам Казаковцева, шизофрению вызывают как внешние, так и внутренние факторы. 40% всех случаев заболевания шизофренией — это генетические и наследственные факторы. Остальные 60% связаны с различными внешними обстоятельствами. Такими обстоятельствами могут быть: взаимоотношения в семье, на работе, качество жизни, связь с вредными производствами и неблагоприятными природными явлениями, отметил Казаковцев.