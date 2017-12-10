Калуга, 10 декабря, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Сегодня, 10 декабря, в Калужской области проходят дополнительные выборы по незамещенным шести мандатам депутатов представительных органов местного самоуправления на 8 избирательных участках: 5 в Жуковском и 3 Дзержинском районах.

Admoblkaluga.ru Заседание территориальной избирательной комиссии Жуковского района по подготовке выборов в органы местного самоуправления

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Избирательной комиссии Калужской области Маргарита Синица, голосование проходит по двум кандидатам в Районное Собрание муниципального образования «Жуковский район» третьего созыва по Жуковскому четырехмандатному избирательному округу №1. Здесь баллотируются 6 кандидатов. 2 представляют политическую партию «Единая Россия», один кандидат — КПРФ, и 3 — самовыдвиженцы. Среди претендентов 5 мужчин и одна женщина. На депутатские мандаты претендуют: пенсионер, заместитель гендиректора предприятия, директор школы, начальник производства, глава крестьянок-фермерского хозяйства и индивидуальный предприниматель.

13 человек зарегистрировано на дополнительных выборах 4 депутатов Сельской Думы сельского поселения «Угорское» первого созыва Дзержинского района. Из них 4 представителя КПРФ, 3 — ЛДПР, 4 от партии «Единая Россия» и 2 самовыдвиженца. Среди кандидатов 9 женщин и 4 мужчин. Это: банковский работник, партийный функционер, безработный, индивидуальный предприниматель, машинист экскаватора, медицинский работник, юрисконсульт, ветврач, и.о. директора школы, директор школы, администратор, помощник гендиректора и воспитатель детсада. У двоих кандидатов в депутаты — погашенная судимость за кражу.

Избиратели, которые не смогут прибыть в помещение для голосования в день выборов по состоянию здоровья и из-за инвалидности, получили возможность проголосовать на дому. С переносной избирательной урной к ним приедут представители участковой избирательной комиссии.

Напомним, голосование на дополнительных выборах в органы местного самоуправления продлятся в калужском регионе до 20:00 часов 10 декабря.