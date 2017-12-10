Вашингтон, 10 декабря, 2017, 09:03 — ИА Регнум. В США произошел очередной скандал на фоне противостояния президента этой страны Дональда Трампа с «фейковыми» СМИ. Конфликт был обозначен самим Трампом в своём легендарном Twitter-аккаунте.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Американский президент потребовал уволить журналиста газеты The Washington Post Дэйва Вейгела за сообщение в Twitter с фотографией полупустого зала якобы во время выступления Трампа перед своими сторонниками.

Оказывается, Вейгел разместил на своём аккаунте в сети микроблогов Twitter сообщение с фотографией пустых мест в зале в городе Пенсакола (США, штат Флорида), где выступал Трамп. Фотография была сопровождена едкой подписью: «забито до самого верха».

Трамп жестко отреагировал на выпад Вейгела и потребовал официального опровержения от издания, в котором он работает. При этом Трамп опубликовал несколько снимков, подтверждающих, что во время его выступления в Пенсаколе был аншлаг.

Осознав свою ошибку, Вейгел принёс извинения президенту и удалил свой злосчастный твит, пояснив, что был введен в заблуждение.

Но Трампу этого показалось мало, и он потребовал от редакции The Washington Post жестких мер в отношении Вейгела, вплоть до увольнения.

Некоторые подписчики Трампа в Twitter указали президенту, что вообще-то Вейгел опубликовал свой твит в личном аккаунте и лидер США не должен обращать внимания на такие мелочи.