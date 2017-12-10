Вашингтон, 10 декабря, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Один из американских «мозговых центров» (think-tank) RAND Corporation пришел к выводу, что в нынешнем состоянии США могут и проиграть гипотетическую «горячую» войну против объединённых сил России и Китая. Об этом накануне, 9 декабря, сообщает CNBC со ссылкой на материалы исследований RAND.

U.S. Department of Defense Китайские танкисты

В исследовании экспертов RAND утверждается, что США существенно отстают от процесса модернизации сил своих главных противников. Кроме того, Америка уже в меньшей степени, чем ранее, может противостоять вызовам в Европе и Восточной Азии. Кроме того, в материалах утверждается, что США вполне могут проиграть крупномасштабную войну против объединённых сил России и Китая.

По мнению RAND, сейчас Россия и Китай являются двумя главными вызовами основополагающим национальным интересам США. В докладе Россия и Китай названы «сильными соперниками», а их возможности за последние годы сильно возросли. При определенном стечении обстоятельств США могут проиграть войну против альянса из России и Китая.

Кроме того, RAND упрекает Пентагон в том, что военное ведомство продолжает придерживаться стратегии «двух региональных войн», тогда как в нынешней ситуации США нужно как можно скорее готовится к «одной большой войне».

Напомним, стратегия развития вооруженных сил США на данный момент заключается в том, что американская армия должна быть способна участвовать в как минимум двух региональных конфликтах в любой точке земного шара.

«Этот разрыв частично объясняется тем, что силы США сегодня слишком велики для того, чтобы участвовать в одной основной войне, а также не способны идти в ногу с модернизацией их соперников — великих держав», — сказано в докладе RAND.

Многие подразделения в вооруженных силах США на данном этапе развития военного дела уже просто не могут приносить операционной пользы и по сути являются балластом.

«По оценкам данного отчета, ВС США могут, при определенных вероятностных допущениях, проиграть будущую войну, несмотря на то, что соотношение сил Соединенных Штатов и Китая составляет 2,7 к 1, а США и России — 6 к 1», — сказано в докладе.