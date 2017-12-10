Сан-Диего, США, 10 декабря, 2017, 08:28 — ИА Регнум. В США легкомоторный самолет, на борту которого находились четыре человека, упал на жилой дом. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает телеканал Fox 5 со ссылкой на авиационные власти США.

Alan Radecki Akradecki Самолёт Beech A36 Bonanza

Сообщается, что крушение произошло в городе Сан-Диего в штате Калифорния. Одномоторный самолет Beech B36 Bonanza упал на жилой дом, после чего произошел пожар.

По предварительным данным, в результате крушения погибли два человека, находившиеся на борту самолета. Ещё двое на борту получили ранения. Также погибла собака, находившаяся в доме.

В момент крушения хозяев дома не было.

Власти проводят проверку по факту крушения.