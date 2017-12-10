Каир, 10 декабря, 2017, 07:58 — ИА Регнум. Лига арабских государств (ЛАГ) и Организация исламского сотрудничества (ОИС) намерены начать широкомасштабная информационную кампанию по разъяснению опасности решения президента США Дональда Трампа о признании священного города Иерусалима столицей государства Израиль. Такие данные следуют из совместного заявления по итогам заседания совета министров иностранных дел стран — членов ЛАГ в Каире (Египет).

Jennifer Parr Горящий американский флаг

«Совет ЛАГ в координации с Организацией исламского сотрудничества поручил генеральному секретариату (ЛАГ) организовать запуск международной информационной кампании по разъяснению опасности решения США, а также действий Израиля в Иерусалиме, направленных на выселение из Иерусалима арабов — как мусульман, так и христиан», — сказано в документе.

Также ЛАГ требует от арабских стран увеличить финансирование Фонда Иерусалима и Аль-Аксы, чтобы поддержать жителей города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп объявил о том, что его страна отныне считает священный город Иерусалим столицей государства Израиль и готова перенести туда свое посольство из Тель-Авива.

Это заявление вызвало бурю негодования не только в арабских странах, но и среди сателлитов США в Европе. В Палестине после заявления Трампа начались массовые беспорядки, вылившиеся в столкновения палестинцев с израильскими силами безопасности. Пострадали тысячи людей, есть погибшие.

Израиль в ответ на ракетные пуски по своей территории нанес авиаудары по сектору Газа.