Вашингтон, 10 декабря, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Министерство обороны США отвергло обвинения Министерства обороны Российской Федерации в том, что боевые самолеты американских ВВС целенаправленно мешают российским Воздушно-космическим войскам уничтожить оставшихся боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщают РИА Новости.

U.S. Air Force Самолёты ВВС США

В Пентагоне с упорством, достойным лучшего применения, твердят, что это якобы США и их сателлиты разгромили «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не Россия.

«Коалиция США, а не Российская Федерация или сирийский режим, является единственной силой, достигшей значительного прогресса в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Такие заявления являются неверными», — заявил официальный представитель американского военного ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне в российском Минобороны заявили, что самолеты ВВС США неоднократно пытались помешать российским ВКС наносить удары по ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков в качестве примера привел инцидент в ноябре этого года. Американский истребитель F-22 активно мешал российским штурмовикам Су-25 нанести авиаудар по опорному пункту террористов около города Меядин.

«F-22 отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, тем самым имитируя воздушный бой», — рассказал Конашенков.

Однако как только в районе появился российский истребитель Су-35, американский F-22 поспешно удалился в воздушное пространство Ирака.

Напомним, что до того, как Россия начала свою военную операцию против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), США и их сателлиты делали вид, что борются с этой организацией, почти два года. За это время ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) только усиливалось и захватывало все новые и новые территории.