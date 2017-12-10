Каир, 10 декабря, 2017, 06:23 — ИА Регнум. Палестинское государство в границах 4 июня 1967 года и столицей в Восточном Иерусалиме должно быть признано мировым сообществом. Об этом говорится в заявлении по итогам прошедшего в Каире заседания Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне глав МИД.

Флаг Палестины

Арабские страны готовят обращение к Совету Безопасности ООН с просьбой рассмотреть решение Вашингтона о признании Иерусалима столицей Государства Израиль. От властей США страны ЛАГ потребовали отмены указанного решения.

Отмечается, что Арабский комитет по продвижению мирной инициативы ближневосточного урегулирования получил поручение о создании комиссии, нацеленной на работу с международным сообществом и различными организациями. Деятельность комитета призвана нейтрализовать политический эффект от шага Трампа.

Также арабские государства подтвердили приоритет мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. По их мнению, международное сообщество должно заставить Израиль «выполнить резолюции ООН, прекратить незаконную оккупацию всех занятых с 4 июня 1967 года палестинских и арабских территорий».

Кроме того, Лига арабских государств (ЛАГ) и Организация исламского сотрудничества (ОИС) организуют общую информационную кампанию с целью показать мировому сообществу, чем грозит признание Иерусалима столицей Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о том, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля. Он также поручил Госдепартаменту начать процедуру переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Решение Трампа было резко негативно воспринято большинством арабских стран, а также спровоцировало массовые столкновения в Израиле и Палестине.

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