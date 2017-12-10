Якутск, 10 декабря, 2017, 05:47 — ИА Регнум. Глава Якутии Егор Борисов подписал указ об объявлении 11 декабря днём траура в связи с гибелью девяти человек в ДТП на федеральной трассе «Колыма». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Траур

В этот день на всей территории республики приспустят государственные флаги России и Якутии. Телерадиокомпаниям рекомендовано воздержаться от трансляции развлекательных передач, а учреждениям культуры — от проведения увеселительных мероприятий.

Егор Борисов от себя лично и от властей региона выразил семьям погибших глубочайшие соболезнования. Он отметил, что для всех якутян гибель людей в аварии — это большая трагедия.

«Вся республика скорбит вместе с вами. Мы не оставим вас наедине с бедой», — сказал Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 декабря большегрузный автомобиль и автомобиль «УАЗ», выполнявший пассажирский рейс, столкнулись в Мегино-Кангаласском районе Якутии, на 16-м км автодороги «Колыма». От удара оба автомобиля загорелись, погибли девять человек, включая малолетнего ребенка. Еще три человека госпитализированы.

По факту гибели людей в ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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