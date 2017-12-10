Гётеборг, Швеция, 10 декабря, 2017, 04:52 — ИА Регнум. Синагога в шведском городе Гётеборг подверглась нападению неизвестных. Злоумышленники забросали здание бутылками с зажигательной смесью, сообщил в своем микроблоге в Twitter представитель Еврейского агентства (JAFI) Ави Майер.

kundl Коктейль Молотова

Инцидент произошел 9 декабря. По словам Майера, нападавших было 28 человек, их лица были скрыты масками. Находившимся в синагоге студентам пришлось спрятаться в подвале.

Пострадавших нет, однако в результате атаки возник небольшой пожар. Повреждения получило здание и стоявшие возле него автомобили. На месте происшествия работает полиция.

Майер напомнил, что ранее акции протеста против евреев прошли в другом шведском городе — Мальмё. На улицы вышли мусульмане, возмущенные решением президента США Дональда Трампа о статусе Иерусалима.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря Дональд Трамп заявил о том, что пришло время признать Иерусалим столицей Государства Израиль. Кроме того, президент США поручил Госдепартаменту начать подготовку к переносу посольства страны в Иерусалим из Тель-Авива.

Арабские государства заявили о категорическом неприятии решения Трампа. В Израиле и Палестине произошли столкновения, в ходе которых пострадали более 700 человек и по меньшей мере два человека погибли.

Читайте также: The Foreign Policy: США могут избежать катастрофы в Иерусалиме