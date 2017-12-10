Каир, 10 декабря, 2017, 04:33 — ИА Регнум. Арабские страны должны ответить санкциями на решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Об этом заявил министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль, передает Reuters.

Флаг США

Выступая на экстренном заседании Лиги арабских государств в Каире, Басиль заявил о необходимости возрождения единой арабской политики. По его словам, ответом на решение США или любого другого государства о статусе Иерусалима должны стать сдерживающие меры.

«Необходимо принять предупредительные меры в отношении такого решения… начиная с дипломатических мер, затем политических, после — экономические и финансовые санкции», — сказал Басиль.

Кроме того, нужны усилия по признанию Палестины полноценным членом ООН, добавил министр. Иерусалим же должен быть признан столицей палестинского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе в город из Тель-Авива американской дипломатической миссии. Практически все страны арабского мира ответили резкой критикой на решение Трампа и потребовали его отмены.

Заявление американского президента спровоцировало столкновения в Палестине и Израиле. По данным «Красного полумесяца», в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в восточной части Иерусалима пострадали более 700 человек, два человека погибли. По меньшей мере 60 участников столкновений получили огнестрельные ранения. По подсчетам израильских военных, в беспорядки вовлечены около 7,5 тыс. человек.

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