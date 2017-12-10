Берн, 10 декабря, 2017, 04:10 — ИА Регнум. Российские спецслужбы якобы следили за работой комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), расследовавшей возможное вмешательство российских властей в антидопинговую систему страны. Об этом заявил глава комиссии Самуэль Шмид, сообщает швейцарское сетевое издание Watson.

Admin.ch Самуэль Шмид

«Во время конференции WADA в том же отеле находилась делегация российской разведслужбы. Нам стало ясно: непосредственно мы являемся целью», — сказал Шмид.

По словам представителя МОК, против комиссии предпринимались хакерские атаки. Это вынудило членов комиссии прибегнуть к мерам безопасности: не подключать компьютеры к интернету и закрывать офисные помещения на замок.

Кроме того, комнаты переговоров проверяли на наличие «жучков», а сотрудники отказались от использования цифровых устройств в офисе.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Исполком МОК принял решение отстранить российских спортсменов от участия в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Лишь тем атлетам, которые не обвинялись в применении допинга, будет позволено выступить на Играх под нейтральным флагом.

Президент МОК Томас Бах заявил о «беспрецедентной атаке на честность олимпийского движения», которую якобы выявили комиссии под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида. Речь идет о работе российской антидопинговой лаборатории на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Читайте также: Герб? Флаг? Родина? Ничего личного, просто бизнес: Итоги недели

А также: Ответная асимметрия олимпийского «базара»