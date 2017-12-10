Вашингтон, 10 декабря, 2017, 03:44 — ИА Регнум. В Белом доме обеспокоены распорядком дня президента США Дональда Трампа, который ежедневно тратит до 8 часов на просмотр ТВ и публикаций в «твиттере». Об этом сообщает The New York Times.

Michael Vadon Дональд Трамп

Представители издания побеседовали с примерно 60 людьми, включая помощников и знакомых американского лидера. По их словам, глава администрации президента США Джон Келли пытается повлиять на Трампа, чтобы тот проводил меньше времени за телевизором и в интернете.

Утро главы США начинается около 05:30. Сначала Трамп смотрит новости по ТВ, как правило в следующем порядке: CNN, Fox News, иногда MSNBC. Затем он переключается на Twitter, где пишет комментарии.

В общей сложности Трамп может провести перед телевизором от 4 до 8 часов. Келли рекомендует президенту уделять больше времени должностным обязанностям. Его предшественнику Райнсу Прибасу иногда удавалось приучить Трампа начинать рабочий день в 09:00 или 09:30 утра, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп не раз резко отзывался о многих американских СМИ, обвиняя их в недостоверном освещении его деятельности. Так, в феврале 2017 года он назвал газету The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC «врагами американского народа».

9 декабря Трамп предложил руководству CNN изменить слоган, который гласит, что телеканал является наиболее правдивым новостным брендом. Глава США заявил, что CNN более подошел бы слоган «наименее правдивый бренд».

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