Тбилиси, 10 декабря, 2017, 03:14 — ИА Регнум. Бывшая правящая партия Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) приступила к сбору подписей в поддержку экс-президента страны, а ныне лидера украинского «Движения новых сил» Михаила Саакашвили. Об этом на брифинге заявили лидеры партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Заседание политического совета ныне оппозиционной ЕНД состоялось 9 декабря. По окончании мероприятия руководство партии зачитало обращение к грузинским властям с призывом о полном прекращении политического преследования Саакашвили. В противном случае, отметили авторы обращения, Грузию ожидает масштабный гражданский протест.

Задержание политика в Киеве в ЕНД считают политическим преследованием, противоречащим принципам демократии. Все действия, осуществленные по отношению к Саакашвили — от лишения его гражданства до задержания — нацелены на то, чтобы нейтрализовать его как политического соперника, и не имеют отношения к правосудию, пояснили в партии.

От украинских властей бывшие однопартийцы Саакашвили потребовали его немедленного освобождения. Кроме того, считают в партии, высказаться по этому поводу должны все «лидеры свободного мира».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили был задержан в Киеве и помещен в СИЗО. Политику инкриминируют содействие участникам преступных организаций (статья 256 УК Украины).

Защитники задержанного сообщили, что ему переданы лекарства и предметы первой необходимости. Сторонники Саакашвили собрались возле здания следственного изолятора в Аскольдовом переулке в Киеве.

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