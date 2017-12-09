Москва, 10 декабря, 2017, 02:49 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина об украинцах, якобы спасающих польскую экономику. Свое мнение сенатор опубликовал в микроблоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

По словам Пушкова, украинцы не в состоянии спасти экономику своей родины. Потому Климкину остается лишь выражать гордость по поводу того, что сотни тысяч его сограждан вынуждены работать в соседней стране.

«Климкин гордится (?!) тем, что миллион украинцев, уехавших в Польшу, спасают ее экономику. Экономику своей страны они спасти уже не в силах», — написал Пушков в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что его страна вынуждена принимать множество беженцев с Украины. Таким образом Польша ослабляет «напряжение на восточном фланге Евросоюза».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ответ заявил, что его сограждане, работая в Польше, являются для нее благом и «спасают» экономику. По его словам, украинцы «более гибкие» и «очень сфокусированы на том, что делают».

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