Санкт-Петербург, 10 декабря, 2017, 02:06 — ИА Регнум. Около двадцати студентов Норвежского университетского центра в Санкт-Петербурге должны вернуться на родину для переоформления российской визы. В противном случае им грозит депортация и запрет на въезд в Россию, сообщает «Фонтанка».

(сс) Wokandapix Студент

Соответствующее решение было принято после визита миграционной службы в учебное заведение, расположенное в Калужском переулке, уточняет издание со ссылкой на норвежские СМИ. Оказалось, что у 18 студентов, прибывших из Норвегии и Швеции, неправильно оформлены документы — виза сделана на основе приглашения Военмеха, а не Норвежского центра.

До 12 декабря студенты должны покинуть Россию, чтобы заново получить визу. Если этого не будет сделано, иностранцев депортируют и запретят им въезжать в РФ в течение нескольких лет. Молодые люди уедут из Петербурга 11 декабря.

Как пояснил генеральный консул Норвегии в Петербурге Даг Халворсен, 4 декабря в Норвежском центре началась прокурорская проверка. Представители учреждения предоставили проверяющим множество документов.

Норвежский университетский центр был открыт в Санкт-Петербурге более 20 лет назад. Он представляет в России четыре норвежских вуза, находящихся в Осло, Тромсё, Бергене и Тронхейме.

Напомним, в 2017 году в российских вузах учатся 243 тыс. иностранных студентов, прибывших из 173 стран мира.

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