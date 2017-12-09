Москва, 10 декабря, 2017, 01:42 — ИА Регнум. Премьерный показ балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова, состоявшийся в Большом театре, завершился призывом артистов освободить режиссера. Об этом сообщает на своей странице в Facebook писатель и журналист Михаил Зыгарь.

Sasha Kargaltsev Кирилл Серебренников

По словам Зыгаря, надпись с фамилией режиссера присутствовала на заднике сцены среди граффити. После спектакля композитор Илья Демуцкий, балетмейстер Юрий Посохов и другие артисты вышли на сцену в футболках с надписью «Свободу режиссеру» и портретом Серебренникова.

«Не балет даже, а удивительное современное искусство. И потом опускается советский занавес Большого театра», — написал Зыгарь.

Он отметил, что в зале присутствовали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и «другие члены ЦК». Зрители приняли постановку овациями.

Впечатлениями о спектакле в своем микроблоге поделился глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. Постановку он назвал актуальным и талантливым современным балетом, а отсутствие на показе Кирилла Серебренникова — несправедливостью.

«Несправедливо, что Кирилл Серебренников не был на своей премьере», — написал Кудрин в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября Басманный суд Москвы продлил обвиняемому в мошенничестве Кириллу Серебренникову срок домашнего ареста. Ограничение будет действовать до 19 января 2018 года.

По версии следствия, художественный руководитель «Гоголь-центра» причастен к хищению 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа».

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