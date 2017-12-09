Рим, 10 декабря, 2017, 00:38 — ИА Регнум. 9 декабря на стадионе «Ювентус Стэдиум» был разыгран матч 16-го тура Серии А между командами «Ювентус» и «Интер». Матч завершился нулевой ничьей.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

Статистика матча («Ювентус»/»Интер»)

Удары 15/3

Удары в створ 8/1

Владение 50%/50%

Фолы 10/20

Набрав 40 очков «Интер» остался на первом месте. «Ювентус» с 38 очками поднялся на 2-ю позицию.

Составы на матч:

«Ювентус»: Щенсный, Де Шильо, Кьеллини, Бенатиа, Асамоа, Пьянич, Хедира, Матуиди, Куадрадо, Игуаин, Манджукич.

«Интер»: Ханданович, Сантон, Миранда, Д’Амброзио, Шкриниар, Весино, Валеро, Перишич, Брозович, Кандрева, Икарди.

Главный арбитр матча: Паоло Валери.

Предупреждения: Бенатиа — 27, Брозович — 29, Игуаин — 38, Перишич — 40, Сантон — 61, Д’Амброзио — 88, Весино — 90+2.