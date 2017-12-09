Берлин, 9 декабря, 2017, 22:46 — ИА Регнум. В Германии на аукционе продали деревню Альвине, площадь которой составляет 16 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает в субботу, 9 декабря, Deutsche Welle.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Продано!

«Деревня Альвине в Бранденбурге продана за €140 тыс, — передает вещатель. — Постройки поселения, в котором живет около 20 человек, нуждаются в серьезном ремонте».

Деревню, которая находится примерно в 140 км от Берлина, выставили на торги из-за того, что прошлый хозяин не оплатил ренту.

Председатель аукционного дома Маттиас Кнаке позже сообщил, что анонимный бизнесмен своим предложением «хотел сделать что-то хорошее». Новый владелец также пообещал взять на себя заботы по содержанию деревни.

Отметим, что начальная стоимость деревни составляла €125 тыс.