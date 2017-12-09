Пятигорск, Ставропольский край, 9 декабря, 2017, 22:16 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном жилом восьмиквартирном доме в Пятигорске. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

70.mchs.gov.ru Тушение пожара

«Пожар ликвидирован в 20.40 мск, — сказал источник. — Люди могут вернуться в квартиры после проверки пожарно-спасательными подразделениями и проветривания».

Представитель МЧС добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Пятигорске загорелась кровля двухэтажного восьмиквартирного жилого дома.

ЧП произошло на улице Ермолова.

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