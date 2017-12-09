Рим, 9 декабря, 2017, 21:54 — ИА Регнум. Автомобиль сбил группу пешеходов на рождественской ярмарке в северной части Италии. Об этом сообщает Rai News со ссылкой на свои источники.

Цитата из к/ф «Город грехов». Реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино. 2005. США Автомобиль

Инцидент произошел в субботу, 9 декабря, в городе Сондрио. По последним данным, в результате ДТП пострадали четыре человека.

Отмечается, что водитель легкового автомобиля пытался сбежать с места происшествия, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось его задержать.

«Подозреваемый доставлен в полицейский участок», — передает вещатель.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.