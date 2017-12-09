Киев, 9 декабря, 2017, 21:31 — ИА Регнум. Бывшему губернатору Одесской области и лидеру партии «Рух новых сил» Михаилу Саакашвили, который находится в СИЗО в Киеве, передали медикаменты и личные вещи. Об этом сообщил один из адвокатов политика Павел Богомазов в интервью УНН.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По его словам, защитников экс-президента Грузии допустили в следственный изолятор.

«Да, действительно, ему (Саакашвили) передали вещи первой необходимости (…), — сказал адвокат. — Чувствует он более менее удовлетворительно, насколько в этой ситуации это возможно, но продолжает голодать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший губернатор Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили был задержан в столице Украины 8 декабря. В настоящее время политик находится в СИЗО и ожидает процессуального решения.

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